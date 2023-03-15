Халевин Петр Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1807 и 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808
Отец: Халевин Ефим Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Халевина Федосья
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Халевина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Федосья
Смерть
Неизвестно