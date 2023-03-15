Халевин Петр Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Петр Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1807 и 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808

Отец: Халевин Ефим Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Халевина Федосья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Халевин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Халевина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Федосья

Смерть
Неизвестно
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