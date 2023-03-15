Халевин Николай Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1959 и 1960
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Щёкотова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1914
Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Афанасья Николаевна
Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халевина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Анисья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1959 и 1960