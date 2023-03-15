Халевин Николай Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Николай Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1959 и 1960

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халевин Еремей Кондратьевич

Мать: Халевина Надежда Васильева

Рождение ребёнка
12.07.1905

Дочь: Щёкотова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Халевин Яков Николаевич

Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1914

Сын: Халевин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Афанасья Николаевна

Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халевина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Халевина Анисья Павловна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Анисья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1959 и 1960
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