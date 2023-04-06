Халевин Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
До 1935
Дочь: Фуфачева Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Халевина Татьяна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Халевин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Халевина Татьяна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Халевин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Халевина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халевин Арсений Николаевич
Мать ребёнка: Халевина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разницына Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Халевина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно