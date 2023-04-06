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Халевин Яков Николаевич

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Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Халевин Николай Еремеевич

Мать: Халевина Анисья Павловна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1935

Дочь: Фуфачева Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Халевина Татьяна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Халевин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Халевина Татьяна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Халевин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Халевина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халевин Арсений Николаевич

Мать ребёнка: Халевина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разницына Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Халевина Татьяна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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