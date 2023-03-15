Халевина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1935
Дочь: Фуфачева Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1943
Сын: Халевин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Халевин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халевин Арсений Николаевич
Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разницына Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно