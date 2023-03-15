Халевина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1935

Дочь: Фуфачева Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Халевин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Халевин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халевин Арсений Николаевич

Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разницына Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Халевин Яков Николаевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Яков Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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