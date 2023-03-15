Халевина (Норина) Анисья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти05.05.1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Норин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Щёкотова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
07.07.1914
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Афанасья Николаевна
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халевина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1945