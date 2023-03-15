Халевина (Норина) Анисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина (Норина) Анисья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

05.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Норин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1905

Дочь: Щёкотова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Халевин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1914

Сын: Халевин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Афанасья Николаевна

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халевина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Халевин Николай Еремеевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Николай Еремеевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.05.1945
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