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Халевин Иван Николаевич

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Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.07.1914

Дата смерти

05.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914

Отец: Халевин Николай Еремеевич

Мать: Халевина Анисья Павловна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.12.1938

Дочь: Пушкарёва Анна Ивановна

Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
?.12.1942

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
02.08.1946

Дочь: Халевина Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
18.01.1952

Сын: Халевин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Халевин Александр Иванович

Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Анна Емельяновна

Смерть
05.11.1987
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