Халевин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1914
Дата смерти05.11.1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914
Рождение ребёнка
21.12.1938
Дочь: Пушкарёва Анна Ивановна
Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
?.12.1942
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
02.08.1946
Дочь: Халевина Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
18.01.1952
Сын: Халевин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Халевин Александр Иванович
Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Халевина Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1987