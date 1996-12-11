Халевина Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Анна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1918

Дата смерти

11.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1938

Дочь: Пушкарёва Анна Ивановна

Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
?.12.1942

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1946

Дочь: Халевина Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
18.01.1952

Сын: Халевин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Халевин Александр Иванович

Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Иван Николаевич

Смерть
11.12.1996
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