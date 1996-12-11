Халевина Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1918
Дата смерти11.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1938
Дочь: Пушкарёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
?.12.1942
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1946
Дочь: Халевина Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.01.1952
Сын: Халевин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1954
Сын: Халевин Александр Иванович
Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Халевин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1996