Захарова (Халевина) Афанасья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Халевина) Афанасья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халевин Николай Еремеевич

Мать: Халевина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
28.01.1931

Сын: Захаров Серафим Степанович

Отец ребёнка: Захаров Степан Осипович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Захаров Леонид Степанович

Отец ребёнка: Захаров Степан Осипович

Рождение ребёнка
16.02.1936

Сын: Захаров Виктор Степанович

Отец ребёнка: Захаров Степан Осипович

Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Захаров Василий Степанович

Отец ребёнка: Захаров Степан Осипович

Лычное, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Степан Осипович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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