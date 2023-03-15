Захарова (Халевина) Афанасья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1931
Сын: Захаров Серафим Степанович
Отец ребёнка: Захаров Степан Осипович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Захаров Леонид Степанович
Отец ребёнка: Захаров Степан Осипович
Рождение ребёнка
16.02.1936
Сын: Захаров Виктор Степанович
Отец ребёнка: Захаров Степан Осипович
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Захаров Василий Степанович
Отец ребёнка: Захаров Степан Осипович
Лычное, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно