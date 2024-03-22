Захаров Степан Осипович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти09.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
28.01.1931
Сын: Захаров Серафим Степанович
Мать ребёнка: Захарова Афанасья Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Захаров Леонид Степанович
Мать ребёнка: Захарова Афанасья Николаевна
Рождение ребёнка
16.02.1936
Сын: Захаров Виктор Степанович
Мать ребёнка: Захарова Афанасья Николаевна
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Захаров Василий Степанович
Мать ребёнка: Захарова Афанасья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.1941
Причина смерти: пропал без вести