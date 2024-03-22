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Захаров Степан Осипович

Место рождения

Лычное, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

09.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Лычное, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.01.1931

Сын: Захаров Серафим Степанович

Мать ребёнка: Захарова Афанасья Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Захаров Леонид Степанович

Мать ребёнка: Захарова Афанасья Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.1936

Сын: Захаров Виктор Степанович

Мать ребёнка: Захарова Афанасья Николаевна

Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Захаров Василий Степанович

Мать ребёнка: Захарова Афанасья Николаевна

Лычное, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Афанасья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Лычное, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.09.1941
Причина смерти: пропал без вести
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