Щёкотова (Халевина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёкотова (Халевина) Анна Николаевна

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.07.1905

Дата смерти

11.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905

Отец: Халевин Николай Еремеевич

Мать: Халевина Анисья Павловна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1925

Муж: Щёкотов Тимофей Петрович

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ворожцова Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Щёкотов Тимофей Петрович

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.04.1931

Сын: Щёкотов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Щёкотов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1932

Дочь: Мамаева Таисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Щёкотов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
01.08.1935 или 1949

Дочь: Шевнина Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Щёкотов Тимофей Петрович

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Шабалинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.01.1990
Причина смерти: астма
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