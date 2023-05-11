Щёкотова (Халевина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1905
Дата смерти11.01.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ворожцова Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Щёкотов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1931
Сын: Щёкотов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Щёкотов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1932
Дочь: Мамаева Таисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Щёкотов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1935 или 1949
Дочь: Шевнина Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Щёкотов Тимофей Петрович
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Шабалинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.01.1990
Причина смерти: астма