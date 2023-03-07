Ворожцова (Щёкотова) Лидия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Щёкотов Тимофей Петрович
Мать: Щёкотова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1949
Дочь: Петровская Нина Петровна
Отец ребёнка: Ворожцов Пётр Никандрович
Рождение ребёнка
09.01.1951
Дочь: Матанцева Алевтина Петровна
Отец ребёнка: Ворожцов Пётр Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Ворожцов Пётр Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012