Ворожцова (Щёкотова) Лидия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожцова (Щёкотова) Лидия Тимофеевна

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Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Щёкотов Тимофей Петрович

Мать: Щёкотова Анна Николаевна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.11.1949

Дочь: Петровская Нина Петровна

Отец ребёнка: Ворожцов Пётр Никандрович

Рождение ребёнка
09.01.1951

Дочь: Матанцева Алевтина Петровна

Отец ребёнка: Ворожцов Пётр Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Ворожцов Пётр Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожцов Пётр Никандрович

Смерть
2012
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