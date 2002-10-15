Ворожцов Пётр Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожцов Пётр Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

15.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1949

Дочь: Петровская Нина Петровна

Мать ребёнка: Ворожцова Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.01.1951

Дочь: Матанцева Алевтина Петровна

Мать ребёнка: Ворожцова Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Ворожцова Лидия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворожцова Лидия Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Смерть
15.10.2002
Причина смерти: рак лёгких
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