Ворожцов Пётр Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти15.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1949
Дочь: Петровская Нина Петровна
Мать ребёнка: Ворожцова Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.01.1951
Дочь: Матанцева Алевтина Петровна
Мать ребёнка: Ворожцова Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Ворожцова Лидия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Смерть
15.10.2002
Причина смерти: рак лёгких