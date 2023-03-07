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Щёкотов Тимофей Петрович

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Место рождения

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.12.1904

Дата смерти

14.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1904

Отец: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Мать: Щёкотова Анастасия Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1925

Жена: Щёкотова Анна Николаевна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ворожцова Лидия Тимофеевна

Мать ребёнка: Щёкотова Анна Николаевна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.04.1931

Сын: Щёкотов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Щёкотова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
25.10.1932

Дочь: Мамаева Таисия Тимофеевна

Мать ребёнка: Щёкотова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.1935 или 1949

Дочь: Шевнина Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Щёкотова Анна Николаевна

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Шабалинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.03.1988
Причина смерти: отёк лёгких
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