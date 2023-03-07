Щёкотов Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения30.12.1904
Дата смерти14.03.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1904
Бракосочетание
1925
Жена: Щёкотова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ворожцова Лидия Тимофеевна
Мать ребёнка: Щёкотова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1931
Сын: Щёкотов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Щёкотова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1932
Дочь: Мамаева Таисия Тимофеевна
Мать ребёнка: Щёкотова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.08.1935 или 1949
Дочь: Шевнина Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Щёкотова Анна Николаевна
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Шабалинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.03.1988
Причина смерти: отёк лёгких