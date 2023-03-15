Мамаева (Щёкотова) Таисия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Щёкотова) Таисия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1932

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1932

Отец: Щёкотов Тимофей Петрович

Мать: Щёкотова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
29.01.1960

Дочь: Арафаилова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Мамаев Николай

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Николай

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочий, осеменатор
Место жительства
Неизвестно
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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