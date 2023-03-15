Мамаева (Щёкотова) Таисия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1932
Отец: Щёкотов Тимофей Петрович
Мать: Щёкотова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.1960
Дочь: Арафаилова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Мамаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Мамаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Николай
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочий, осеменатор
Место жительства
Неизвестно