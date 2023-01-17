село Коршик, село Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Коршик

Оричевский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
10168Коршинское (Коршик), с. каз.при рч. Корше.50267613Церковь православная 1. Часовня православная 1. Мельница.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Оричевский район
28638Коршиксело58°12'49°18'O-39-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Оричевский муниципальный район, Коршикское сельское поселение
33630420101с Коршиксело
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