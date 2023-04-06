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Мамаев Николай

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Место рождения

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.12.1936

Дата смерти

14.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1960

Дочь: Арафаилова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Мамаева Таисия Тимофеевна

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мамаева Таисия Тимофеевна

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Таисия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.04.1976
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: повесился
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