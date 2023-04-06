Мамаев Николай
Место рождения
Дата рождения02.12.1936
Дата смерти14.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1960
Дочь: Арафаилова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Мамаева Таисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Мамаева Таисия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.1976
Причина смерти: повесился