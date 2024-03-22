Халявин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1932 или 1933
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932 или 1933
Рождение ребёнка
02.01.1957
Сын: Халевин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Халявина Нина Петровна
Рождение ребёнка
11.06.1961
Сын: Халявин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Халявина Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халявина Нина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
2021