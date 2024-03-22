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Халявин Василий Николаевич

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1932 или 1933

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932 или 1933

Отец: Халевин Николай Еремеевич

Мать: Халевина Надежда Петровна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1957

Сын: Халевин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Халявина Нина Петровна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.06.1961

Сын: Халявин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Халявина Нина Петровна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халявина Нина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
2021
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