Халявина (Ворожцова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халявина (Ворожцова) Нина Петровна

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1931 и 1932

Дата смерти

Между 05.06.2020 и 10.06.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 или 1933 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1931 и 1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1957

Сын: Халевин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Халявин Василий Николаевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.06.1961

Сын: Халявин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Халявин Василий Николаевич

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халявин Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Между 05.06.2020 и 10.06.2020
Киров, город Киров, Кировская область
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