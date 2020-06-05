Халявина (Ворожцова) Нина Петровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1931 и 1932
Дата смертиМежду 05.06.2020 и 10.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1931 и 1932
Рождение ребёнка
02.01.1957
Сын: Халевин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Халявин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
11.06.1961
Сын: Халявин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Халявин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 05.06.2020 и 10.06.2020