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Щёкотов Иван Петрович

Место рождения

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Мать: Щёкотова Анастасия Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Палкина Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Щёкотова Евдокия

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёкотов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Щёкотова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёкотова Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
обучал маляров
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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