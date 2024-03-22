Щёкотов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Палкина Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Щёкотова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щёкотов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Щёкотова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щёкотова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
обучал маляров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно