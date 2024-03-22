Щёкотова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёкотова Евдокия

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Палкина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Щёкотов Иван Петрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёкотов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Щёкотов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёкотов Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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