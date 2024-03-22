Щёкотова Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Палкина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Щёкотов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щёкотов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Щёкотов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно