Леванова (Щёкотова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеванова (Щёкотова) Евдокия Петровна

Леванова (Щёкотова) Евдокия Петровна

avatar

Место рождения

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.03.1926

Дата смерти

14.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926

Отец: Щёкотов Пётр Афанасьевич

Мать: Щёкотова Устинья Ивановна

Медведковской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1955

Дочь: Довгун Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Леванов Николай Степанович

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Акатьева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Леванов Николай Степанович

Рождение ребёнка
12.03.1963

Дочь: Ашихмина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Леванов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леванов Николай Степанович

Место жительства
Неизвестно
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.04.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close