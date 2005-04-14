Леванова (Щёкотова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1926
Дата смерти14.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926
Рождение ребёнка
25.01.1955
Дочь: Довгун Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Леванов Николай Степанович
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Акатьева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Леванов Николай Степанович
Рождение ребёнка
12.03.1963
Дочь: Ашихмина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Леванов Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.04.2005