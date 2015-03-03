Леванов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леванов Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1928

Дата смерти

03.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1955

Дочь: Довгун Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Леванова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Акатьева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Леванова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
12.03.1963

Дочь: Ашихмина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Леванова Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леванова Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.03.2015
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