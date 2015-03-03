Леванов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1928
Дата смерти03.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1955
Дочь: Довгун Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Леванова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Акатьева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Леванова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
12.03.1963
Дочь: Ашихмина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Леванова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.03.2015