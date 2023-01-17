Вшивцев Ефим Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти01.05.1809 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Вшивцев Антон Самсонович
Мать: Вшивцева Анна Сидорова
Бракосочетание
13.02.1758 ст.
Жена: Вшивцева Васса Зиновьева
МК Нолинск 1758г (день свадьбы) ф. 237 оп. 75 д. 13 отеч Зиновий Сухих из этой же деревни Закусерской
Рождение ребёнка
23.07.1761 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева
Рождение ребёнка
01.03.1763 ст.
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева
Рождение ребёнка
1764 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева
Рождение ребёнка
1765 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Неонила Ефимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.05.1809 ст.