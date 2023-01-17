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Вшивцев Ефим Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

01.05.1809 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Вшивцев Антон Самсонович

Мать: Вшивцева Анна Сидорова

Бракосочетание
13.02.1758 ст.

Жена: Вшивцева Васса Зиновьева

МК Нолинск 1758г (день свадьбы) ф. 237 оп. 75 д. 13 отеч Зиновий Сухих из этой же деревни Закусерской
Рождение ребёнка
23.07.1761 ст.

Сын: Вшивцев Трофим Ефимович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева

Рождение ребёнка
01.03.1763 ст.

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Вшивцев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева

Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Вшивцев Артём Ефимович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вшивцев Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Неонила Ефимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Зиновьева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.05.1809 ст.
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