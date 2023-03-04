Вшивцева (Бурова) Анна Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович
Рождение ребёнка
1749 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Вшивцев Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Васса Потапова
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765