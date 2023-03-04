Вшивцева (Бурова) Анна Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Бурова) Анна Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Вшивцев Ефим Антонович

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Вшивцев Власий Антонович

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович

Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Антонович

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Вшивцев Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Васса Потапова

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Игнат Антонович

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Антон Самсонович

Смерть
После 1765
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