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Вшивцев Антон Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

05.08.1774 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Вшивцев Самсон Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Вшивцев Ефим Антонович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Вшивцев Власий Антонович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова

Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Антонович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Вшивцев Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Васса Потапова

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Игнат Антонович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.08.1774 ст.
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