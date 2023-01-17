Вшивцев Антон Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти05.08.1774 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Вшивцев Самсон Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1749 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Вшивцев Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Васса Потапова
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Сидорова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.08.1774 ст.