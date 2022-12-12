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Вшивцев Пётр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

17.07.1811 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Вшивцев Антон Самсонович

Мать: Вшивцева Анна Сидорова

Рождение ребёнка
10.04.1768 ст.

Сын: Вшивцев Терентий Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Вшивцев Василий Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Вшивцев Пимин Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: София Петровна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.07.1811 ст.
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