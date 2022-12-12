Вшивцев Пётр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти17.07.1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Вшивцев Антон Самсонович
Мать: Вшивцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
10.04.1768 ст.
Сын: Вшивцев Терентий Петрович
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1774 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: София Петровна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.07.1811 ст.