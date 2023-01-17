Вшивцев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772 ст.
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: Вшивцев Пётр Антонович
Мать: Вшивцева Евдокия Иванова
Бракосочетание
09.02.1788 ст.
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста дер. Котельниковской крест. Григория Дорофеева сына Матушкина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марельяна Васильевна
Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Неонила Васильевна
Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Вшивцев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна
Рождение ребёнка
04.04.1810 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Вшивцев Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830