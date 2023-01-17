Вшивцев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Василий Петрович

Вшивцев Василий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Вшивцев Пётр Антонович

Мать: Вшивцева Евдокия Иванова

Бракосочетание
09.02.1788 ст.

Жена: Вшивцева Феврония Григориевна

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста дер. Котельниковской крест. Григория Дорофеева сына Матушкина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марельяна Васильевна

Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Неонила Васильевна

Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна

Рождение ребёнка
04.04.1810 ст.

Сын: Вшивцев Антип Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Вшивцев Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close