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Вшивцева Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1768 ст.

Сын: Вшивцев Терентий Петрович

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Антонович

Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Вшивцев Василий Петрович

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Антонович

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Вшивцев Пимин Петрович

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Антонович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: София Петровна

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Пётр Антонович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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