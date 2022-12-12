Вшивцева Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1768 ст.
Сын: Вшивцев Терентий Петрович
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Антонович
Рождение ребёнка
1772 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Антонович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Антонович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: София Петровна
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795