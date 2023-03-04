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Вшивцев Антип Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1810 ст.

Дата смерти

28.05.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1810 ст.

Отец: Вшивцев Василий Петрович

Мать: Вшивцева (Матушкина) Феврония Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Любовь Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Вшивцева) Параскева Антиповна

Мать ребёнка: Вшивцева Любовь Фёдорова

Бракосочетание
02.02.1868 ст.

Жена: Вшивцева Матрёна Кондратьева

2 брак из д Бабиковской фамилия Рычкова
Смерть
28.05.1878 ст.

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