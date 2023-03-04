Вшивцев Антип Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1810 ст.
Дата смерти28.05.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1810 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Любовь Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Вшивцева) Параскева Антиповна
Мать ребёнка: Вшивцева Любовь Фёдорова
Бракосочетание
02.02.1868 ст.
2 брак из д Бабиковской фамилия Рычкова
Смерть
28.05.1878 ст.