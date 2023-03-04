Вшивцева (Матушкина) Феврония Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Матушкина) Феврония Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Матушкин Григорий

Мать: Матушкина Евдокия Петровна

Бракосочетание
09.02.1788 ст.

Муж: Вшивцев Василий Петрович

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста дер. Котельниковской крест. Григория Дорофеева сына Матушкина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марельяна Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Рождение ребёнка
04.04.1810 ст.

Сын: Вшивцев Антип Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Вшивцев Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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