Вшивцева (Матушкина) Феврония Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Матушкин Григорий
Бракосочетание
09.02.1788 ст.
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста дер. Котельниковской крест. Григория Дорофеева сына Матушкина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марельяна Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Вшивцев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1810 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Вшивцев Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816