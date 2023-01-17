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Вшивцев Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

08.11.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: Вшивцев Василий Петрович

Мать: Вшивцева Феврония Григориевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Вшивцев Гаврил Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Евдокимова

Рождение ребёнка
13.11.1822 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Евдокимова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Евдокимова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Аксинья Евдокимова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.11.1871 ст.
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