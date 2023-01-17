Вшивцев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смерти08.11.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Вшивцев Гаврил Михайлович
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
13.11.1822 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Евдокимова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.11.1871 ст.