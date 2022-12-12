Вшивцева Аксинья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти13.01.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Вшивцев Гаврил Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1822 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.01.1859 ст.