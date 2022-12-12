Вшивцева Аксинья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Аксинья Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

13.01.1859 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Вшивцев Гаврил Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1822 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Михаил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.01.1859 ст.
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