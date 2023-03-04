Вшивцев Гаврил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
06.08.1841 ст.
Сын: Вшивцев Максим Гаврилович
Мать ребёнка: Вшивцева Евгения Петрова
Рождение ребёнка
25.11.1845 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Евгения Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1846