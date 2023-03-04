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Вшивцев Гаврил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Вшивцев Михаил Васильевич

Мать: Вшивцева Аксинья Евдокимова

Рождение ребёнка
06.08.1841 ст.

Сын: Вшивцев Максим Гаврилович

Мать ребёнка: Вшивцева Евгения Петрова

Рождение ребёнка
25.11.1845 ст.

Сын: Вшивцев Наум Гаврилович

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евгения Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Мавра Митрофановна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1846
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