Вшивцев Наум Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1845 ст.
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1845 ст.
Бракосочетание
14.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
03.05.1868 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.
Сын: Вшивцев Григорий Наумович
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1878 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Наумовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1878