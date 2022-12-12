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Вшивцев Наум Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1845 ст.

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1845 ст.

Отец: Вшивцев Гаврил Михайлович

Мать: Вшивцева Мавра Митрофановна

Бракосочетание
14.02.1864 ст.

Жена: Вшивцева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
03.05.1868 ст.

Сын: Вшивцев Николай Наумович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.

Сын: Вшивцев Григорий Наумович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1878 ст.

Сын: Вшивцев Николай Наумович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Наумовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1878
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