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Вшивцев Николай Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1878 ст.

Отец: Вшивцев Наум Гаврилович

Мать: Вшивцева (Бельтюкова) Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Жена: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина

Рождение ребёнка
07.01.1900 ст.

Сын: Вшивцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина

Рождение ребёнка
09.03.1902 ст.

Дочь: (Вшивцева) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина

Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина

Рождение ребёнка
01.04.1906 ст.

Сын: Вшивцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина

Рождение ребёнка
27.05.1909 ст.

Сын: Вшивцев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина

Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.

Сын: Вшивцев Роман Николаевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина

Смерть
Неизвестно

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