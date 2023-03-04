Вшивцев Николай Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1878 ст.
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1900 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина
Рождение ребёнка
09.03.1902 ст.
Дочь: (Вшивцева) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина
Рождение ребёнка
01.04.1906 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина
Рождение ребёнка
27.05.1909 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина
Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина
Смерть
Неизвестно