Вшивцева (Бельтюкова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зиминская
Бракосочетание
14.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
03.05.1868 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Наум Гаврилович
Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.
Сын: Вшивцев Григорий Наумович
Отец ребёнка: Вшивцев Наум Гаврилович
Рождение ребёнка
20.06.1878 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Наум Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Наумовна
Отец ребёнка: Вшивцев Наум Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно