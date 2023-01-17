Вшивцева (Бельтюкова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Бельтюкова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зиминская
Бракосочетание
14.02.1864 ст.

Муж: Вшивцев Наум Гаврилович

Рождение ребёнка
03.05.1868 ст.

Сын: Вшивцев Николай Наумович

Отец ребёнка: Вшивцев Наум Гаврилович

Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.

Сын: Вшивцев Григорий Наумович

Отец ребёнка: Вшивцев Наум Гаврилович

Рождение ребёнка
20.06.1878 ст.

Сын: Вшивцев Николай Наумович

Отец ребёнка: Вшивцев Наум Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Наумовна

Отец ребёнка: Вшивцев Наум Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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