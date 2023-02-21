Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1879 ст.

Отец: Наговицын Кузма Петрович

Мать: Наговицына Дарья Леонидовна

Крещение
14.01.1879 ст.
Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Муж: Вшивцев Николай Наумович

Рождение ребёнка
07.01.1900 ст.

Сын: Вшивцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович

Рождение ребёнка
09.03.1902 ст.

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович

Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.

Дочь: Вшивцева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович

Рождение ребёнка
01.04.1906 ст.

Сын: Вшивцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович

Рождение ребёнка
27.05.1909 ст.

Сын: Вшивцев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович

Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.

Сын: Вшивцев Роман Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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