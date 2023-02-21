Вшивцева (Наговицына) Татьяна Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1879 ст.
Крещение
14.01.1879 ст.
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1900 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович
Рождение ребёнка
09.03.1902 ст.
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.
Дочь: Вшивцева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович
Рождение ребёнка
01.04.1906 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович
Рождение ребёнка
27.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович
Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Наумович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно