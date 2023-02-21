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Наговицын Кузма Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1855 ст.

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1855 ст.

Отец: Наговицын Пётр Осипович

Мать: Наговицына Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1879 ст.

Дочь: Вшивцева Татьяна Космина

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Рождение ребёнка
20.07.1880 ст.

Сын: Наговицын Илья Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Рождение ребёнка
15.06.1881 ст.

Дочь: Наговицына Агрипина Кузьминишна

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Рождение ребёнка
28.12.1882 ст.

Сын: Наговицын Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Рождение ребёнка
07.03.1885 ст.

Сын: Наговицын Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Рождение ребёнка
01.07.1886 ст.

Дочь: Марфа Кузьминишна

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Наговицын Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Рождение ребёнка
29.09.1894 ст.

Сын: Наговицын Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Рождение ребёнка
15.10.1897 ст.

Дочь: Елизавета Кузьминишна

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.

Сын: Наговицын Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Дарья Леонидовна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903
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