Наговицын Кузма Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1855 ст.
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1855 ст.
Отец: Наговицын Пётр Осипович
Рождение ребёнка
12.01.1879 ст.
Дочь: Вшивцева Татьяна Космина
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Рождение ребёнка
20.07.1880 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Рождение ребёнка
15.06.1881 ст.
Дочь: Наговицына Агрипина Кузьминишна
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Рождение ребёнка
28.12.1882 ст.
Сын: Наговицын Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Рождение ребёнка
07.03.1885 ст.
Сын: Наговицын Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Рождение ребёнка
01.07.1886 ст.
Дочь: Марфа Кузьминишна
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Рождение ребёнка
29.09.1894 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Рождение ребёнка
15.10.1897 ст.
Дочь: Елизавета Кузьминишна
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.
Сын: Наговицын Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: Наговицына Дарья Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903