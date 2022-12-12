Наговицын Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Бракосочетание
27.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1914 ст.
Сын: Наговицын Николай Иванович
Мать ребёнка: Наговицына Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
05.11.1918 ст.
Сын: Наговицын Михаил Иванович
Мать ребёнка: Наговицына Мария Афанасьева
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно