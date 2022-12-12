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Наговицын Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Наговицын Кузма Петрович

Мать: Наговицына Дарья Леонидовна

Бракосочетание
27.10.1913 ст.

Жена: Наговицына Мария Афанасьева

Рождение ребёнка
14.11.1914 ст.

Сын: Наговицын Николай Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Мария Афанасьева

Рождение ребёнка
05.11.1918 ст.

Сын: Наговицын Михаил Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Мария Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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