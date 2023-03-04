Наговицына (Вшивцева) Мария Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Вшивцева) Мария Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1891 ст.

Отец: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Мать: Вшивцева Акилина Никандрова

Бракосочетание
27.10.1913 ст.

Муж: Наговицын Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
14.11.1914 ст.

Сын: Наговицын Николай Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
05.11.1918 ст.

Сын: Наговицын Михаил Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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