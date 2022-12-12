Вшивцева Акилина Никандрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Акилина Никандрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1888 ст.

Сын: Вшивцев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.05.1890 ст.

Дочь: Феодсия Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
12.08.1891 ст.

Дочь: Наговицына Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
31.08.1894 ст.

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.08.1895 ст.

Сын: Вшивцев Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Сын: Вшивцев Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
11.01.1898 ст.

Дочь: Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.01.1899 ст.

Дочь: Ксения Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Дочь: Елена Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.11.1906 ст.

Сын: Вшивцев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Афанасий Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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