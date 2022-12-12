Вшивцева Акилина Никандрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Вшивцев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Дочь: Феодсия Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Дочь: Наговицына Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Сын: Вшивцев Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Дочь: Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Дочь: Ксения Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Дочь: Елена Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич
Сын: Вшивцев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Игнатьевич