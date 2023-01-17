Наговицына (Рычкова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Рычков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1842 ст.
1842г. (свадьба) жених 23 года невеста 19 лет дер. Бабиковской крест. Ивана Космина Рычкова поручители по женеху дер. Закусерской крест. Георгий Епифанов Герасимов, Семён Кондратьев Наговицын, Сергей ... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1842 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович
Рождение ребёнка
10.08.1846
Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович
Рождение ребёнка
10.05.1849 ст.
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович
Рождение ребёнка
22.04.1852 ст.
Дочь: Наговицына Мавра Петровна
Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович
Рождение ребёнка
30.06.1855 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович
Рождение ребёнка
31.08.1858 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович
Рождение ребёнка
12.01.1862 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862