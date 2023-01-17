Наговицына (Рычкова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Рычкова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Рычков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1842 ст.

Муж: Наговицын Пётр Осипович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1842г. (свадьба) жених 23 года невеста 19 лет дер. Бабиковской крест. Ивана Космина Рычкова поручители по женеху дер. Закусерской крест. Георгий Епифанов Герасимов, Семён Кондратьев Наговицын, Сергей ... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1842 ст.

Сын: Наговицын Наум Петрович

Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1846

Сын: Наговицын Мирон Петрович

Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1849 ст.

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1852 ст.

Дочь: Наговицына Мавра Петровна

Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович

Рождение ребёнка
30.06.1855 ст.

Сын: Наговицын Кузма Петрович

Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович

Рождение ребёнка
31.08.1858 ст.

Сын: Наговицын Иван Петрович

Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович

Рождение ребёнка
12.01.1862 ст.

Сын: Наговицын Павел Петрович

Отец ребёнка: Наговицын Пётр Осипович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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