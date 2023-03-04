Матушкина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Матушкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Матушкин Григорий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Васса Григориевна
Отец ребёнка: Матушкин Григорий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Вшивцева Феврония Григориевна
Отец ребёнка: Матушкин Григорий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Настасья Григориевна
Отец ребёнка: Матушкин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матушкин Григорий
Смерть
После 1795