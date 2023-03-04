Матушкина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Матушкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Матушкин Григорий

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Васса Григориевна

Отец ребёнка: Матушкин Григорий

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Вшивцева Феврония Григориевна

Отец ребёнка: Матушкин Григорий

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Настасья Григориевна

Отец ребёнка: Матушкин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матушкин Григорий

Смерть
После 1795
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