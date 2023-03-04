Матушкин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Матушкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Матушкина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Васса Григориевна
Мать ребёнка: Матушкина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Вшивцева Феврония Григориевна
Мать ребёнка: Матушкина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Настасья Григориевна
Мать ребёнка: Матушкина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782