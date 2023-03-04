Матушкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Матушкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Матушкина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Васса Григориевна

Мать ребёнка: Матушкина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Вшивцева Феврония Григориевна

Мать ребёнка: Матушкина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Настасья Григориевна

Мать ребёнка: Матушкина Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матушкина Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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