Вшивцева Любовь Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Антиповна
Отец ребёнка: Вшивцев Антип Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1868 ст.