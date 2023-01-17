Вшивцева Любовь Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Любовь Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1868 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева Антиповна

Отец ребёнка: Вшивцев Антип Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Антип Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1868 ст.
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