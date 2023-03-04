Вшивцев Самсон Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Вшивцев Никифор Яковлевич
Мать: Вшивцева Орина
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Вшивцев Василий Самсонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Грязева Акилина Самсонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Вшивцев Василий Самсонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Вахарева Елизавета Самсонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Вшивцев Никита Самсонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Агафонова Марфа Самсонова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1758