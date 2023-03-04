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Вшивцев Самсон Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Вшивцев Никифор Яковлевич

Мать: Вшивцева Орина

Рождение ребёнка
1709

Сын: Вшивцев Антон Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Вшивцев Василий Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Грязева Акилина Самсонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Вшивцев Василий Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Вахарева Елизавета Самсонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Вшивцев Никита Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Агафонова Марфа Самсонова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1758
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