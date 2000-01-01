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Вшивцев Василий Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Вшивцев Самсон Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Гаврилова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Феодосия Гаврилова

Смерть
До 1782
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