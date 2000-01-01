Вшивцев Василий Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Вшивцев Самсон Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Гаврилова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Вшивцев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782