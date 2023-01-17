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Вшивцев Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

1797 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Вшивцев Василий Самсонович

Мать: Вшивцева Феодосия Гаврилова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Вшивцева Мартемьяна Давыдова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Вшивцева Мартемьяна Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Мартемьяна Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Федосия Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1797 ст.
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