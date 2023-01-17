Вшивцев Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти1797 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Вшивцева Мартемьяна Давыдова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Вшивцева Мартемьяна Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1797 ст.