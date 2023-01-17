Вшивцева Мартемьяна Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795