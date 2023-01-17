Вшивцева Мартемьяна Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Мартемьяна Давыдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Пётр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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