Вшивцева (Кощеева) Феодосия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Вшивцев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1793