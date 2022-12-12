Вшивцева (Кощеева) Феодосия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Кощеева) Феодосия Гаврилова

Вшивцева (Кощеева) Феодосия Гаврилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close